Nieuwkomers spijbelen meer

Zo'n 16 procent van de nieuwkomers in het onthaalonderwijs, waar ze een jaar lang Nederlands leren en kennismaken met onze samenleving, was vorig schooljaar minstens 30 halve dagen niet op school. Hun aandeel in het totaal aantal problematische afwezigheden schommelt tussen de 6 en 12 procent, terwijl de anderstalige nieuwkomers slechts 1 procent van de totale schoolbevolking in het middelbaar uitmaken. Dat blijkt uit het jaarrapport onthaalonderwijs van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) dat De Morgen kon inkijken. Agodi geeft aan dat er meerdere oorzaken aan de basis liggen van de problematische afwezigheden. "Naast oorzaken die eveneens voorkomen bij spijbelaars in het reguliere onderwijs, zoals schoolmoeheid, schoolloopbaanproblemen of familiale problemen, vermoeden we dat er ook oorzaken zijn die meer aanwezig zijn bij deze doelgroep", klinkt het.