Nerds-treffen in neo-hippiesfeertje

"Een goede filosoof is iemand die kritisch naar de wereld kijkt, maar die ook positieve ideeën heeft. Depressieve gedachten kunnen mooi zijn, maar die zijn niet altijd constructief", vertelt laureate Emma Caals van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Ze koos filosofie als keuzevak en krijgt nu om de week twee uur les. Vanaf donderdag vertegenwoordigt Emma Caals samen met Simon Derudder van het Klein Seminarie Roeselare ons land vier dagen lang tijdens de Internationale Filosofie Olympiade. De twee jongeren wonnen de Belgische voorronde. In Rotterdam zullen middelbare scholieren uit meer dan vijftig landen een essay schrijven over het thema tolerantie.