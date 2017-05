Nadenken verplicht in S.M.A.K.

Die 'zal' is belangrijk: toevallige bezoekster Gilda De Bal zegt niet 'zou'. "Op één of andere manier krijgt Jan het wel mee", zegt ze. En dat is belangrijk, want net zei de zaalsuppoost dat de matrassen in de eerste ruimtes van de expo Verlust der Mitte niet enkel naar de asielzoekers van nu verwijzen. "Toen Jan Hoet het S.M.A.K. in 99 opende, liet hij kinderen in de zalen slapen. Die link legt de expo ook."