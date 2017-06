Nadal naar tiende halve finale

Alsof Rafael Nadal (ATP 4) nog niet sterk genoeg is gaf Pablo Carreno Busta (ATP 21) in de kwartfinale na amper acht games op met een buikspierblessure. Meteen stond de Mallorcaan voor de tiende keer in de halve finale van Roland Garros en dat met nog geen zeven uur op de baan op de teller. Dominic Thiem (ATP 7), zijn tegenstrever morgen, weet dus dat hij een frisse Nadal tegenover zich gaat krijgen. Ook Stan Wawrinka (ATP 3) blijft een uitstekende indruk maken. De Zwitser haalde het makkelijk van Marin Cilic (ATP 8) en komt nu uit tegen eerste reekshoofd Andy Murray. Die won van een wisselvallige Kei Nishikori (ATP 9). De uitgesproken toernooifavoriete, Simona Halep (WTA 4), stond met 3-6, 1-5 in het krijt tegen Elina Svitolina (WTA 6), maar wist de situatie toch nog om te keren.