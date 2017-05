Muziek speelt hoofdrol in flashy elektro-opera

"Pas op dat je niet valt, kleine", zegt Boris Van Severen tegen zijn kompaan Jonas Vermeulen, wanneer ze de tafel vol synthesizers en vocoders opkruipen om de perfecte foto te maken. De bedenkers van de voorstelling The Only Way is Upbegeleiden het publiek met een zelfgemaakte soundtrack als rode draad doorheen het verhaal. Het fluorescerende decor van neonlichten danst mee op de muziek, net zoals Jonas en Boris die achter hun synths staan. Mochten we niet beter weten, dan zouden we denken dat we op een experimenteel elektronisch concert zijn beland.