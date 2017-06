Droef nieuws voor onze noorderburen en Songfestivalwatchers: Nederlands Songfestivalicoon Sandra Reemer is op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. De in Indonesië geboren Reemer nam namens Nederland in 1972 (met Dries Holten als Sandra & Andres), 1976 en 1979 (onder de naam Xandra). In 1972 werd ze vierde, haar beste resultaat. Ze presenteerde ook tv-programma's als Showmasters, Sterrenslag en Wedden dat?, naast Jos Brink. MODE. Ontwerper Raf Simons is in de prijzen gevallen in New York. Simons, die sinds vorig jaar als creatief directeur aan de slag is bij Calvin Klein, werd door de modesector verkozen tot beste ontwerper in de categorieën mannelijke én vrouwelijke kleding. Een hele eer, want de enige andere ontwerper die deze eer te beurt viel (in hetzelfde jaar) was Calvin Klein zelf.