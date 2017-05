Triggerfinger is terug. Nadat ze maandag hun nieuwe single de wereld instuurden, maakten ze nu nieuwe concertdata bekend. Hun eerste optredens vinden in het buitenland plaats, op 14 december komen ze naar de AB in Brussel. TV. On demandplatformen als Netflix en Amazon moeten minstens 30 procent van hun catalogus voorbehouden voor Europese producties. Daarover zijn de Europese ministers van Cultuur het gisteren in Brussel eens geraakt. De ministers moeten daarover nu onderhandelen met het Europees Parlement. KUNST. Altijd al een werk van Michaël Borremans of Luc Tuymans willen kopen? Zaterdag is uw kans. In het S.MA.K. vindt er dan een kunstveiling plaats ten voordele van HIV Ontrafelen, de onderzoeksgroep van het UZ Gent die baanbrekend werk verricht op het vlak van hiv-genezing.