Mucomedicijn niet meer terugbetaald

Patiënten met mucoviscidose of taaislijmziekte krijgen het geneesmiddel Orkambi voorlopig niet terugbetaald. De prijsonderhandelingen met de fabrikant zijn afgesprongen. In België zijn er 500 patiënten die het nodig hebben. Zonder terugbetaling kost het middel hen 170.000 euro per jaar. De conclusie van de Belgische en Nederlandse autoriteiten is eenduidig: het middel is niet kosteneffectief. Daarom is er een negatief advies gegeven en zijn de onderhandelingen met Vertex stopgezet. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) blijft hopen dat de fabrikant alsnog een aanvaardbaar voorstel doet. Het nieuws komt bij de Belgische mucovereniging hard aan. "Veel mensen met mucoviscidose hebben hun hoop gevestigd op dit medicijn, dat de oorzaak van hun ziekte kan aanpakken. Deze hoop is hen nu ontnomen", zegt algemeen directeur Stefan Joris.