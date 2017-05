Mourinho dankt zijn onstopbare pestkop

Fellaini is uitblinker in finale Europa League

Hij is een lastpak. Eentje waar je, als hij in zijn dagje is, maar moeilijk grip op krijgt. Marouane Fellaini (29) heerste in de duels en regelde alle luchtverkeer. De cruciale pion in het plan-Mourinho. Big Fella, geen poëet, maar wel de pestkop van Ajax.