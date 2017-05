Motorkampioen Nicky Hayden overleden

Nicky Hayden, voormalig wereldkampioen in de MotoGP, is overleden. De 35-jarige Amerikaan werd woensdag in de buurt van het Italiaanse Rimini aangereden door een auto toen hij een fietstochtje maakte met vrienden. Hayden liep daarbij ernstige hersenschade op, drie dagen nadat hij in Italië op het Imola-circuit in actie was gekomen voor het WK Superbike. Sindsdien verbleef hij op intensive care. De 'Kentucky Kid' reed 218 grands prix en won er drie. Hij stond 28 keer op het podium. In 2006 kroonde hij zich tot wereldkampioen in de MotoGP.