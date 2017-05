Monsterboete, en Piqueur is 'ontgoocheld'

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur (62) is veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf en 1,5 miljoen euro boete voor grootschalige fiscale fraude. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank gistermorgen beslist. Piqueur krijgt ook een verbod opgelegd om gedurende drie jaar bestuurder te zijn van een vennootschap. Die veroordeling is des te opmerkelijker omdat het Openbaar Ministerie onder meer achttien maanden cel met uitstel had gevorderd, maar de rechtbank maakte daar dus vier maanden effectief van. De rechtbankvoorzitter verwees daarbij naar een veroordeling in Benidorm, op 31 juli 2009. Piqueur liep daar een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden op.