Misbruikfoto's leveren al 4.500 tips op

Europol plaatste pas vorige nacht foto's van 20 voorwerpen uit video's en foto's met kinderporno online en sindsdien stromen de tips binnen. Tegen 10 uur gisterenochtend kreeg Europol al 1.000 meldingen, tegen de middag waren dat er al dubbel zoveel en gisteravond werd met 4.500 tips de laatste stand van zaken bekendgemaakt. Melders denken onder andere te weten van welke winkel de plastic tas is of waar ze het T-shirt voor kinderen kunnen kopen. Met de website hoopt Europol in vastgelopen onderzoeken toch nog een doorbraak te forceren.