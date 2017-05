Met de juiste accenten

In de levendige wijk Kreuzberg in Berlijn, in een typische Altbau-woning op de eerste verdieping, schuilen parelwitte ruimtes omkaderd met bekoorlijke sierlijsten. Het was het opzet van Belgisch architect Filip Cleynen om de oorspronkelijke schoonheid in een hedendaags jasje te steken. Want schijn bedriegt: het lijkt dan wel alsof het appartement onlangs 'gewoon' een opfrisbeurt kreeg, maar dit was een grondige verbouwing. De volledige indeling van de woning werd herbekeken. De keuken en de eetkamer, gelegen aan de voorgevel van het gebouw, werden één ruimte. Van de twee kleine kamers voor de diensters is geen spoor meer nadat de sierlijsten op het plafond werden doorgetrokken.