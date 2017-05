Messi vierde keer Europees topschutter

Lionel Messi ontvangt voor de vierde keer de Gouden Schoen als topscorer van Europa. De Argentijnse ster van Barcelona maakte dit seizoen 37 doelpunten in de Spaanse competitie. Hij blijft Bas Dost voor. De Nederlander van Sporting scoorde in zijn eerste jaar in de Portugese competitie 34 keer. De Gabonese international Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund eindigt als derde met 31 treffers. Vorig seizoen ging de Europese topschuttersprijs naar ploeggenoot Luis Suárez, die toen veertig keer scoorde.