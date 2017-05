Merkel ziet eerst nog Obama

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de voormalige Amerikaanse president Barack Obama ontmoet tijdens een panelgesprek over democratie in Berlijn. Het gesprek vond plaats amper enkele uren voor ze naar Brussel trok voor een NAVO-vergadering met de huidige Amerikaanse president. Merkel en Obama namen deel aan het panelgesprek aan de iconische Brandenburger Poort in Berlijn, van de 'Deutscher Evangelischer Kirchentag'. Het gesprek kaderde in een reeks evenementen ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van de protestantse reformatie, die ingezet werd door Maarten Luther. Merkel en Obama hadden nauwe betrekkingen tijdens het achtjarige presidentschap van Obama, ondanks de diplomatieke spanningen tussen beide landen door de Amerikaanse spionage-activiteiten.