Merkel: 'EU kan niet rekenen op VS'

Het was geen gewone G7 op Sicilië, meer een G6 tegen één. De zes wereldleiders die zaterdag kameraadschappelijk door het eeuwenoude centrum van Taormina kuierden, tegen Donald Trump, die achteraan hobbelde in zijn gepantserde golfkarretje. Merkel toonde zich tijdens de top al zeer teleurgesteld over Trumps weigering om tegemoet te komen aan de twee jaar geleden in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Ze maakte duidelijk dat Europa wat haar betreft op dat vlak niet bereid is tot compromissen met de Amerikaanse president. Natuurlijk moet Europa streven naar vriendschap met de VS en Groot-Brittannië, sprak Merkel tegen de tent vol traditionele Beierse jagershoedjes en dirndls in München.