Meldpunt Awel: cyberpesten stijgt fors

Jongerentelefoon Awel heeft het voorbije jaar maar liefst 2.000 oproepen over cyberpesten gekregen - een stijging met 36 procent tegenover enkele jaren geleden. Daarbij steekt een nieuwe trend de kop op: jongeren uitsluiten op sociale media. "Verwijten of beschuldigingen kun je op sociale media nog verwijderen, maar dit niet", zegt coördinatrice Sibille Declercq. Een extra probleem is dat het moeilijk op te sporen is. "Vroeger stopte pesten aan de schoolpoort. Nu gaat het voort tot in de slaapkamer." Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) lanceerde in februari nog een plan tegen cyberpesten.