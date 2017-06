Leve de radio! Uit de nieuwste CIM-cijfers blijken wij Vlamingen nog steeds trouw aan ons radiotoestel gekluisterd te zitten. En we blijven honkvast aan onze netten. Radio 2 blijft als vanouds de grootste familie met 31,35 procent marktaandeel. Klara en Nostalgie gaan lichtjes vooruit. Studio Brussel tekent voor het grootste verlies van luisteraars, maar blijft met 12,41 procent wel de tweede grootste Vlaamse zender. De cijfers gaan over de periode van 7 januari en 15 april van dit jaar. MUZIEK. Leve Oasis! In de Britse band rond broers Liam en Noel Gallagher is het vaak af en aan. Maar zondag komen ze waarschijnlijk weer samen voor het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Black Eyed Peas-lid Taboo deed de bal rollen door enkele namen van het concert te lossen op Twitter.