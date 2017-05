Mechelen bevalt van nieuw muziekfestival

Mal moertje, mal kindje wordt weleens beweerd. Het kan dan ook niet verbazen dat Karolien van Humbeeck, Lien Peters en Tinne Vandersmissen haast net zo eigenzinnig en onderhoudend zijn als hun kindje In Utero (latijn voor 'in de baarmoeder') oogt. Op de eclectische affiche van hun eerste festival spelen luide noise, doemerige sludge en analoge elektronica haasje-over met elkaar. In een strak geformatteerde wereld is zo'n indoorfestival dat buiten de lijntjes kleurt een verademing. Anderhalf jaar geleden begonnen Van Humbeeck en Peters, allebei gepokt en gemazeld in de AB, samen met Vandersmissen, die werkt voor een grote speler in de Belgische evenementensector, aan In Utero Concerts.