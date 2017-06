Mayeur en Peraïta kregen zitpenningen op maat

Het systeem van zitpenningen werd begin 2014 op poten gezet en is onlosmakelijk verbonden met het ontslag van Pascale Peraïta en Yvan Mayeur bij Samusocial, waar ze tot kort voordien directrice en voorzitter waren. In 2013 komt uit dat directrice Peraïta bij de daklozenorganisatie een torenhoog loon kreeg en ondertussen in een huis van het OCMW woonde. Zowel Peraïta als Mayeur moeten in december 2013 noodgedwongen uit hun functie stappen bij Samusocial. Ze zetelen voortaan in de raad van bestuur.