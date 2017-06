Marcel Kittel in beeld bij Katusha

De Engelse wielersite Cyclingnews schrijft dat Marcel Kittel (29) volgend jaar wel eens voor Katusha zou kunnen rijden. De Duitser is net als al zijn collega's bij QuickStep Floors einde contract. Kittel stapte begin 2016 over naar de ploeg van Lefevere. Hij tekende er aan relatief lage voorwaarden, omdat hij er net een dramatisch seizoen vol fysieke problemen had opzitten. Twee jaar en een rehabilitatie later zou hij nu een verbeterd contract willen. Deze week zaten Lefevere en Kittel nog samen voor een gesprek, maar hoe dat is verlopen, wordt geheim gehouden. Bij Katusha zijn cosponsor Alpecin (een Duits shampoomerk) en fietsenconstructeur Canyon (ook een Duits bedrijf) erg geïnteresseerd in de blonde sprinter uit Thüringen.