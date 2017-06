Mag het iets meer zijn?

De verborgen wereld van 'haute joaillerie', de exclusiefste juwelen ter wereld

Ooit een juweel van honderdduizend euro rond de hals of de pols gedragen? De kans lijkt ons bijzonder klein, maar toch is dat in de wereld van haute joaillerie - de Fransen spreken ook wel eens van gemmologie, naar de vele edelstenen die er doorgaans in verwerkt worden - meer regel dan uitzondering. Logisch ook: het is het exclusiefste gamma in de wereld van de al bijzonder exclusieve mode. Het klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar vergeleken met de juwelen die voor deze besloten wereld ontworpen worden, lijkt een Birkin-tas van Hermès, met zo'n 6.000 euro de duurste aller handtassen, haast een koopje.