Made in Italy, in China

Parmezaanse kaas van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra, prosecco van het Braziliaanse wijndomein Garibaldi en mozzarella van de Duitse kaasmaker Zottarella. Dat zijn de vijanden die Carlo Calenda in het vizier had toen hij in september plannen voor een 'Made in Italy'-logo presenteerde. Met het stervormige logo wilde de Italiaanse minister van Economische Ontwikkeling de Italiaanse voedselindustrie voor eens en altijd afhelpen van de concurrentie van 'Italiaans klinkende' producten uit het buitenland. Elke voedselfabrikant die 'de laatste substantiële transformatie van het product' in Italië uitvoert, mag het logo straks op zijn kaas, wijn of ham zetten.