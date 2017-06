Macron 'grootste meerderheid sinds De Gaulle'

La République En Marche, de partij van Emmanuel Macron, stevent af op de grootste parlementsmeerderheid voor een Franse president sinds Charles de Gaulle in 1968. De centrumpartij van de Franse president zou volgens de peiling van Ipsos Sopra-Steria 29,5 procent van de stemmen behalen tijdens de eerste verkiezingsronde op 11 juni. Dat zou na de tweede ronde, op 18 juni, 385 tot 415 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale opleveren. Het zou de sterkste meerderheid zijn sinds de Franse kiezers zich in 1968 massaal achter Charles De Gaulle schaarden na een periode van studentenprotesten en massale stakingen.