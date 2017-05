Macht en onmacht van de speciaal aanklager

1 Wat is een speciaal aanklager en waarom wordt hij nu benoemd?

Een speciaal aanklager, Special Counsel, is een buitengewone aanklager die namens het justitieministerie een autonoom onderzoek mag voeren buiten de politiek benoemde justitietop om, en dit om belangenvermenging te vermijden. Omdat justitieminister Jeff Sessions al betrokken partij is in het dossier, door een ongepast gesprek met de Russische ambassadeur, heeft hij zich al eerder moeten distantiëren van het onderzoek. Maar ook vice-justitieminister Rod J. Rosenstein, die het onderzoek tot nu overzag, kwam in opspraak omdat hij het omstreden ontslag van FBI-directeur James Comey juridisch motiveerde.