MAAK ZELF DE COVER!

Deze week: Sam Gunst (23). Letterlijk, maar niet voor de hand liggend, noemt Sam Gunst zijn cover bij dit artikel. "Ik gebruik beelden die niet per se op de inhoud slaan, maar die er toch iets mee te maken hebben." De Mexicaanse arend dus, het nationale embleem, lopers en de dood. Deze oud-student van het KASK in Gent staat op humor. "Ik hou van beelden op het randje van aangenaam." Is deze cover representatief voor zijn werk? "Het ligt zeker in dezelfde lijn, al staat dit qua onderwerp wat verder van mij af. Ik werk vaak rond transport, gabbers en de ravescene, en de digitale cultuur van de jaren 90." Transport? "Ik word nogal getriggerd door vrachtvervoer: de signalisatie en de belettering op vrachtwagens.