Lotto halfuur in quarantaine

Vreemd tafereel aan de bus van Lotto-Soudal in Reggio Emilia. Alle renners kregen opdracht in de bus te blijven. Ploegleiders Frederik Willems en Bart Leysen stapten uit hun volgwagens en ook zij stapten onmiddellijk de teambus op, waarna de deuren onherroepelijk werden gesloten. Wat volgde was wachten. Stuk voor stuk zagen we de teambussen van de parking afrijden richting hotel. Tot die van Lotto-Soudal uiteindelijk alleen achterbleef. Tot 28 minuten later eindelijk weer een teken van leven kwam. Renners kregen we niet meer te zien.