Losgeld betalen of niet, dat is de enige vraag

Of het een hacker is, zoals wordt aangenomen, of een collectief, is eigenlijk nog onduidelijk. Maar TheDarkOverlord heeft, zo beweren ze zelf, maar een doel: online stevige sommen geld binnenhalen. De strategie? Streamingdiensten als Netflix en Hollywood-studio's als Disney afpersen, door series en films te stelen en ze op piratenwebsites te uploaden als er geen losgeld wordt betaald. Vorige maand ging TheDarkOverlord aan de haal met het vijfde seizoen van Orange Is The New Black, de succesreeks van Netflix. De hackers vroegen zo'n vijftig bitcoins - ongeveer 60.000 dollar of een dikke 53.000 euro - losgeld.