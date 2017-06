Limburg, waar leraars vaker ziek zijn

Het gaat vrij goed met haar. Klinkt het toch nog wat aarzelend. Helemaal zeker is Manette Bambust (62) niet. Het voelt alsof 'het' elk moment terug kan komen. 'Het' begon voor de gepensioneerde directrice uit Maasmechelen begin 2015. "Ik kwam op school aan en plots, boenk, het was gedaan. Ik functioneerde niet meer. Ik kon enkel huilen. Er was niets meer met mij aan te vangen. De dokter greep in en zette me voor vier maanden thuis. De eerste week heb ik enkel geslapen.