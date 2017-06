Libanon wil 'Israëlische film' niet

Libanon bant de Wonder Woman-verfilming uit de bioscoop. Die zou deze week uitkomen, maar de film heeft volgens Libanon te veel Israëlische sympathieën. Hoofdrolspeelster Gal Gadot is een Israëlisch actrice en model, die in 2004 zelfs Miss Israël werd. Al sinds de Israëlische onafhankelijkheid in 1948 zijn de relaties gespannen. Libanon heeft Israel nooit erkend en boycot alles wat uit het land komt. De vraag is of Wonder Woman beschouwd moet worden als een Israelisch product. De film werd gemaakt door een samenwerking van vijf bedrijven, waarvan er drie in de VS en twee in China zijn gevestigd. Tot nog toe hing hoofdstad Beirut nog vol affiches van de nieuwe film. De premiere in het land was voorzien voor deze week, maar die gaat niet meer door.