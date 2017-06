Last (ex-)superman een pauze in?

Wat was me dat op de Court Suzanne Lenglen? Oké, Dominic Thiem is de toekomst van het (gravel)tennis en toonde eens temeer zijn onwaarschijnlijk potentieel. Oké, de wind is nooit een grote bondgenoot geweest van Novak Djokovic en ook gisteren had de Servische nummer twee er duidelijk last mee. En oké, de winnaar van vorig jaar kwam in Parijs aan zonder al te grote verwachtingen en speelde uiteindelijk nog een zeer behoorlijke eerste set.