Langzaam naar de leegte

Ze praat bedachtzaam, met zachte stem. Alsof elk woord dat over haar lippen rolt eerst een paar keer goed is afgewogen. Misschien is dat wat wonen in een omgeving als deze met je doet. Je gaat je aanpassen aan alles om je heen. Stilte, leegte, natuur. Noren schreeuwen niet. Aan die natuur is Marie Angelsen wel gewend. Niet alleen omdat ze nu drie jaar hier in Skibotn woont, hoog in Noors Lapland, maar vooral omdat ze is geboren op de Lofoten.