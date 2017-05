Kusttoerisme beleeft topweekend

Tijdens het afgelopen lange weekend noteerden de hotels een bezettingsgraad van 95 procent of meer. Er wordt verwacht dat het goede weer van de afgelopen dagen ook zal zorgen voor last-minute boekingen voor het komende pinksterweekend. Ook de horeca profiteerde volop mee. De vele evenementen in de kustgemeenten zorgden tijdens de voorbije dagen voor een aangename vakantiesfeer. De NMBS laat weten 129.672 reizigers naar de vier grote kuststations te hebben vervoerd. Het zette daarvoor 51 extra treinen in en verlengde nog eens 5 andere treinen. De 51 extra treinen naar Oostende, Blankenberge, Knokke en De Panne kwamen bovenop het bestaande aanbod. Het voordelige weekendbiljet was al vanaf woensdagavond geldig.