Kruidig potje

Zoals veel chefs en foodfanaten kreeg ook de Indiase Anjula Devi haar liefde voor lekker eten met de paplepel ingegeven. Koken leerde ze in de huiskeuken van haar ouders. Op de keukenvloer, met een vijzel die meer woog dan haarzelf, stampte ze volgens de instructies van haar moeder de specerijen fijn. Maar het was voornamelijk haar vader van wie ze het talent en de liefde voor koken erfde. Zijn geheime ingrediënt, TLC (ofte: Tender Loving Care), vormt vandaag hét fundament van Anjula's populaire Londense cateringbedrijf, waarmee ze authentieke Indiase smaken brengt, alsook van haar net gepubliceerde kookboek Spice for life. Specerijen en verse kruiden vormen het kloppend hart van deze heilzame keuken en lopen als een rode draad doorheen elk familierecept.