Kneedbare figuren & fragiele reuzen

Tate Modern lijkt er een patent op te hebben: prachtig opgebouwde tentoonstellingen die kunst - ook uit begin twintigste eeuw - weer doet vibreren van levenskracht. In Giacomettigeeft het museum zijn bezoekers een lesje kunstgeschiedenis aan de hand van zelden geziene objecten, die uitermate dynamisch staan opgesteld. Al meteen in de eerste zaal - bij veel expo's een minder belangrijke intro om wat warm te lopen - is het raak: een leger borstbeelden, opgesteld in formatie, staat de bezoeker op te wachten.