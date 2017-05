Kloten en poten

Ik hoor allerlei rare geluiden aan de overkant van ons eiland. Deze recepten zijn echt niets voor mij, zucht de eindredacteur. Luister eens naar wat je allemaal moet doen met die kippenpoten vooraleer je ze kunt klaarmaken? 'Verwijder de nagels en het eelt, want daar hoopt zch veel grof vuil op. Trek de pezen eruit met een tang.' Er wordt gerild op de redactie. Eerlijk is eerlijk: we hebben het recept van de kippenpoten vooral gekozen omdat het beeld zo mooi was. Deze week gaat het in onze culirubriek dus over Kip, een nieuw boek dat zowel kloten als poten verwerkt tot een maaltijd. Na een hele reeks artikels over veganisme mag het ook nog eens over vlees gaan. En al zeker als daarbij het niets-gaat-verlorenprincipe geldt, anders gezegd 'nose to tail eating'.