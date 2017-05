Keukeleire valt, maar wint toch Belgium Tour

"Ik kan niet geloven wat mijn ploegmakkers allemaal voor mij gedaan hebben", glunderde Jens Keukeleire na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour. "Onvoorstelbaar." Hij mag de Belgische nationale selectie inderdaad dankbaar zijn. Eerst loodsten ze de West-Vlaming in een zetel naar de Gouden Kilometer, waarin hij zeven cruciale seconden sprokkelde. Daarna trok Rémi Cavagna door, de leider voor de start. De jonge Fransman kreeg onder anderen QuickStep-ploegmaat Philippe Gilbert mee in steun. Ook Benoot, Chavanel en Martin haakten hun wagonnetje aan. Opnieuw ontmijnde de nationale gelegenheidsselectie de situatie en smolt alles samen op 18 kilometer van de streep. In volle voorbereiding op de massasprint smakte Keukeleire nog zwaar tegen de vlakte. Dit gebeurde wel binnen de laatste drie kilometers, zodat hij alsnog eindlaureaat zou worden.