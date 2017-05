Kattenredder wordt zelf gered uit boom

In het Nederlandse Winschoten werd een kattenredder uit een hoge boom gehaald. De man bleef steken op vijftien meter hoogte en durfde niet meer verder naar boven, of naar beneden. Na een uur slaagde de brandweer erin om de man veilig naar beneden te halen. De kat daarentegen klom door alle chaos steeds hoger de boom in. Die bivakkeert al sinds afgelopen vrijdag in de boom. Alle reddingspogingen van de brandweer om ook de kat weer met zijn pootjes op de grond te krijgen, bleken tevergeefs. Zo probeerden ze onder meer met waterspuiten het dier uit de boom te spuiten. Een paar mannen stonden klaar om het beestje op te vangen in een vangnet. Maar meer dan een druipnat pak voor de brandweermannen, leverde de reddingsactie niet op.