Kan de EU haar droom van vrede doen herleven?

Vandaag bezoekt president Trump ons land, waar zowel de NAVO als de EU hun hoofdkwartier hebben. Zullen onze politici de moed hebben om iets anders te benadrukken dan 'Als je vrede wil, bereid dan de oorlog voor'? Samenwerking over grenzen heen, eerbied voor de mensenrechten en voor het internationaal recht hebben ons na de Tweede Wereldoorlog vrede gebracht. Dat mogen we nooit vergeten. Meer dan ooit is er een nieuwe toekomstgerichte dynamiek met het oog op vrede nodig. Toen 28 jaar geleden een streep werd getrokken onder de Koude Oorlog kwam ook een nieuwe dynamiek op gang. Burgers die lange tijd gevangen waren achter het IJzeren Gordijn en families die gescheiden waren door een Muur konden elkaar weer vrij ontmoeten.