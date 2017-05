Jonge kerels, oude brommers

That Fifties Show

Antwerpenaar Marc sleutelt al sinds zijn zestiende. Eerst aan Amerikaanse sleeën, sinds een goede acht jaar aan vintage brommers, vooral uit de jaren 50. "Het is begonnen toen ik toevallig op eBay een Lambretta LD 150 uit 1958 tegenkwam", zegt hij. "Ik mocht hem voor 300 euro ophalen - in Liverpool!" Het was een daad van pure nostalgie: als jonkie reed Marc rond op een Vespa. Daarnaast heeft de esthetiek van de fifties hem altijd al enorm aangesproken. "In de jaren 50 was alles rond: nergens was een scherpe hoek te bespeuren.