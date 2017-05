Jonge consumenten zweren bij Aldi en Lidl

Van marginale winkelketens naar shops die de grote supermarkten naar de kroon steken: de opmars van de zogenaamde discounters, zoals Aldi en Lidl, lijkt niet te stuiten. Tussen 2000 en 2015 groeide hun marktaandeel in ons land van 10 procent naar 23 procent. In landen als Denemarken of Duitsland zitten ze al boven de 40 procent, in Turkije zelfs al aan 60 procent. Opvallend: terwijl ze vroeger een ouder publiek en consumenten met lagere inkomens aantrokken, zijn het nu vooral jongeren die er hun karretje vullen. Uit het rapport van The Boston Consulting Group, een wereldwijd adviesbureau met ook een kantoor in Brussel, blijkt dat jongeren in Europa Aldi en Lidl verkiezen boven de traditionele supermarkten.