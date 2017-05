Italië slaat geen munten van 1 en 2 eurocent meer

Italië slaat vanaf 1 januari 2018 geen munten meer van 1 en 2 eurocent. In de toekomst zullen de prijzen van producten en diensten afgerond worden op 0 of 5 eurocent. De centrumlinkse Democratische Partij van ex-premier Matteo Renzi had een voorstel in die zin ingediend. Reden is de dure kost om de munten te slaan: zo zou het 4,2 eurocent kosten om een muntstuk van 1 eurocent te slaan en 5,2 eurocent voor een muntstuk van 2 eurocent. Een bijkomende reden is dat de kleine muntstukken zelden aanvaard worden in parkeermeters of snoep- en drankautomaten.