IS test chemische wapens op levende mensen

Terreurgroep IS heeft chemische wapens getest op menselijke 'proefkonijnen'. Dat blijkt uit documenten die het Iraakse leger vond in de universiteit van Mosul, nadat het grote delen van de Noord-Iraakse stad veroverde op IS-troepen. De terreurorganisatie zou chemische bestanddelen gebruiken uit pesticiden, die goed oplosbaar zijn in vloeistoffen. De Britse krant The Times heeft documenten ingekeken waarin wordt beschreven hoe een gevangene thalliumsulfaat kreeg toegediend. Het slachtoffer kreeg koorts, werd misselijk en zijn maag en hersenen zwollen op - hij zou na tien dagen gestorven zijn.In de documenten wordt ook beweerd dat IS een "voldoende voorraad" aan giftige stoffen heeft om "aan de vraag te voldoen". Er wordt gevreesd dat Islamitische Staat broedt op een plan om voedselvoorraden van hun westerse vijanden te besmetten met dodelijke chemische stoffen.