In het spoor van de ambacht

Zwei-weg

Gent

Handgemaakte lederwaren

en handtassen

Griet Aesaert (32) raakte gefascineerd door leder toen ze in 2008 haar stage als architecte deed in Zürich en naast een lederwinkel woonde. Toen ze drie jaar later terug in België was, volgde ze lessen en bouwde langzaam maar zeker haar eigen handtassenlabel uit. "In mei 2014 opende ik mijn eigen atelier in Gent. Ik heb een enorme drang om iets te creëren. Leder is een dankbaar materiaal: elke tas of elk object is anders, het leeft, elke tas heeft een verhaal.