IN EEN NOTENDOP

De boeken van de Française Yasmina Reza zijn altijd een festijn van dwarsig inzicht. In Babylon voert ze een groepje jongbejaarden op. De 62-jarige Elisabeth organiseert bij haar thuis een feest, ze nodigt ook haar bovenburen uit, Jean-Lino en zijn excentrieke vrouw Lydie. Maar in de nacht na het feest belt Jean-Lino aan en meldt dat hij zijn vrouw heeft gewurgd. Elisabeth besluit hem bij te staan om het lijk weg te moffelen. Reza gaat loos in een illusieloze en groteske, maar soms ook tedere roman die snakt naar een verfilming door Michael Haneke of François Ozon. Met bij voorkeur Isabelle Huppert in de hoofdrol. Het debuut van de Nederlandse Sytske van Koeveringe voert de bijna 30-jarige Julia op. Ze is schoonmaakster, in de namiddag peutert ze aan haar tweede roman, 's avonds drinkt ze.