Pippali Deze lange peper werd al gebruikt door de Grieken en de Romeinen. Hij is geurig, fris en niet te scherp. De peper past niet in een molen, maar moet je vijzelen. Lekker in stoofschotels of bij Parmezaanse kaas. Tellicherry Een van de beste zwarte pepers uit India met een heel volle smaak: kruidig en houtachtig. Lekker bij rosbief of vette vis, zoals zalm en sardines. Door de warmte gaat er wat smaak verloren, dus pas op het einde toevoegen. Szechuan Officieel geen echte peper, maar familie van de citroen en daar smaakt hij ook een beetje naar. Peper met een complexe smaak die je gerecht een oosterse toets geeft.