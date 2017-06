Horacio Zeballos: 'Ik ga Goffin doen lopen'

Horacio Zeballos is vandaag bezig aan zijn veertiende profjaar maar heeft tot nu toe toch nog maar één titel op zijn palmares staan, wel een speciale. In 2013 won hij in zijn geboortestad het ATP-tornooi van Vina del Mar nadat hij in de finale Rafael Nadal versloeg. Zeballos was vier jaar eerder wel al naar de Argentijnse hoofdstad, Buenos Aires, verhuisd omdat daar betere trainingsmogelijkheden en sparringpartners te vinden waren. Deze fan van Goran Ivanisevic en Thomas Muster, toevallig evenzeer linkshandig, werd ook in 2009 door zijn collega's verkozen tot nieuwkomer van het jaar op het ATP-circuit.