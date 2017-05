Hoelang blijft coach B. nog overeind?

Ann Simons was 20 toen ze ons land op de Olympische Spelen in Sydney (2000) brons bezorgde. Vorige week getuigde ze inVan Gils & gasten over de redenen die haar zes jaar later al deden besluiten om met judo te stoppen. Zaterdag ging ze in De Standaard nog een stap verder: "Ik was de mentaliteit beu. Er heerste een verregaande normvervaging en een cultuur van seksuele intimidatie. Als je als meisje van 16, 17 jaar nog in volle fysieke ontwikkeling bent, en op dat vlak een beetje achterophinkt, heeft het een grote impact om constant vernederende, vaak seksueel getinte opmerkingen te krijgen.