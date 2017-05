Hoe Trudeau slim VIRAAL gaat

De aanleiding voor dit stuk zijn sokken. Twee verschillende sokken om precies te zijn, een gele en een blauwe. We hebben gezocht naar een andere aanleiding, iets wat op het eerste gezicht beter te verkopen is. Ronde getallen desnoods. Hoeveel maanden is hij premier? Bijna negentien. Hoeveel dagen? 573. De NAVO-top in Brussel misschien? Komt hij Rutte binnenkort niet op de schouders slaan, omdat ze allebei een gaaf land leiden? Nee? Sokken dus. Want een beter voorbeeld van de gepassioneerde liefdesrelatie die Justin Trudeau (45) onderhoudt met onlinecultuur is er niet.