Half affe mensjes

Mijn nichtje van 11 woont sinds een jaar in Engeland. Op haar school heeft ze het soms best lastig. In Amsterdam had ze een beste vriendin, Sarah, met wie ze altijd van alles ondernam. Zelfs toen ze ieder naar een andere school gingen, werd hun band niet aangetast. Op haar eigen school in Nederland had mijn nichtje ook nog hordes vriendinnen. Ze speelde mee in het schooltoneelstuk, zat in de hardloopclub en ging mee op zomerkamp. In Engeland is alles anders. Zo nu en dan gaat ze wel om met een groepje meisjes maar het is nooit zoals thuis. "Ik ga bij Sarah wonen", vertrouwt ze me toe als ik op bezoek ga. "Het mag van haar moeder en dan kan ik gewoon weer terug naar mijn oude school."